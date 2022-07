SERIE B UFFICIALE – Pallacanestro Roseto e Valerio Amoroso ancora insieme

La Società Pallacanestro Roseto è lieta di confermare anche per la stagione sportiva 22/23, la terza consecutiva, l’atleta Valerio Amoroso.

Parlare di Valerio Amoroso è raccontare una storia iniziata nel 1997, fatta di esordi nelle prime tre categorie nazionali, di vittorie di campionati, di prime volte indimenticabili come la prima presenza e i primi punti in serie A1 contro l’Olimpia Milano, il 15 ottobre 2000, o ancora la sua prima doppia cifra contro Varese quando ne segnò 10 con 2/2 da 2 e 2/3 da 3.

Valerio Amoroso è un libro di ricordi ma anche di presente, come i suo high in carriera alle voci punti segnati (34 contro Ozzano) e assist distribuiti (9 contro Civitanova), registrati nelle ultime due stagioni di serie B culminati con due finali play off e due trofei, il Lido delle Rose e la Coppa Italia.

Complessivamente con i colori bianco e blu Amoroso ha disputato 205 partite segnando 1709 punti che, limitatamente alle ultime due stagioni, diventano 77 presenze e 1020 punti.

Con la maglia azzurra della Nazionale ha giocato 10 partite andando in doppia cifra in due occasioni e facendo registrare un high di 21 punti segnati contro la Finlandia in una gara per le qualificazioni ad Euro 2009.

Talento, carisma e personalità fanno di Valerio Amoroso un giocatore unico, capace di essere ancora decisivo in campo e prezioso nel far crescere i giovani sui quali la Pallacanestro Roseto deciderà di investire.

Nell’ultima stagione ha chiuso con 14 punti di media in regular season con il 59% da due e uno strepitoso 41% da tre, oltre 6 rimbalzi e 3 assist di media; numeri che ha replicato nei Play Off e che gli hanno consentito di essere inserito nel miglior quintetto delle finali.

“Abbiamo fatto due anni ad alto livello, veniamo da due finali perse e quest’anno proveremo a cercare di prendere il risultato che ci è mancato – sono state le prime parole pronunciate da Valerio Amoroso subito dopo la notizia della sua riconferma – Probabilmente la scelta della società sarà di rinnovare il roster per la prossima stagione e questo implica che dovremo trovare nuovi equilibri, per vincere. Spero con tutto il cuore di ritrovare fin dalla prima giornata quel pubblico capace di emozionarci durante la serie finale dei Play Off, perchè quei ragazzi sono il nostro valore aggiunto”.

