SERIE B UFFICIALE – Pallacanestro Senigallia e Marco Giacomini ancora insieme

Il play della Pallacanestro Senigallia sarà… ancora Marco Giacomini. Fumata bianca al PalaPanzini: la società del presidente Moroni comunica di aver rinnovato il contratto al pesarese classe ’94, pedina vitale dello scacchiere biancorosso. Per l’iconico numero “7”, che unisce alla qualità doti di grinta e generosità, quello che verrà sarà il quarto anno nella città della Rotonda a mare.

“Sono senza dubbio entusiasta di poter continuare a giocare a Senigallia. Anche in questo momento molto difficile, la Goldengas si è dimostrata una società solida, con tanta voglia di riscatto, anche per come è terminata la scorsa stagione. Sono contento di riabbracciare i vecchi compagni e allo stesso modo di conoscere i volti nuovi, sperando di tornare quanto prima a regalare grandi gioie ed emozioni al nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto e supportato”.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia