SERIE B UFFICIALE – Paolo Paci firma con Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Paolo Paci che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.



Paci, centro classe 1990 di 208 cm di altezza e 102 kg di peso, è reduce da una stagione con la maglia della Paperdi Caserta, in Serie B Nazionale. Per il giocatore piemontese, 10.6 punti, 6.1 rimbalzi e 1.4 assist di media nella stagione regolare.

Paolo Paci: «Riportare a Latina amore, cuore e passione per la pallacanestro, questo è l’obiettivo stagionale».

Benvenuto Paolo!

