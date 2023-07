SERIE B UFFICIALE – Paolo Redaelli confermato a Brianza Casa Basket

Brianza Casa Basket 2022 conferma nel roster Paolo Redaelli.

Brianzolo di nascita, classe 2004, ala di 200cm, Paolo inizia il suo percorso cestistico tra le fila del Progetto Giovani Cantù dove in U14 e U15 raggiunge le Finali Nazionali di categoria. Nel 2020 passa alla Pallacanestro Bernareggio 99 con la quale disputa il campionato U18 Eccellenza sotto età.



Nella stagione successiva inizia anche il suo percorso tra i senior infatti, in doppio utilizzo, partecipa al campionato di Serie CSilver con il Basket Bottanuco e con B99 all’U19 Eccellenza.

Nella passata stagione entra nel roster di BCB 2022 andando anche a referto in più gare, partecipando anche all’U19 Gold con B99 dave in 29 partite ha realizzato 15.2 punti di media.

UFF.STAMPA BRIANZA CASA BASKET