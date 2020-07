SERIE B UFFICIALE – Patrick Avanzini completa il roster della NPO Olginate

Cresciuto tra Abbiategrasso e Mortara a soli 24 anni vanta gia’ 6 stagioni giocate da protagonista nel campionato cadetto. Sara’ un jolly importante nel roster di Coach Contigiani, potendo ricoprire il ruolo da Ala ma all’occorrenza si trasforma in lungo giocando nel pitturato.

Patrick Avanzini – Ala – Nato a Milano il 25/6/1996 – cm 196 – 90 Kg

Avanzini, classe ’96, cresciuto nell’USSGB Abbiategrasso, e successivamente con la fusione completa tutta la trafila nelle giovanili di Mortara con la quale, a soli 16 anni, fa il suo esordio in Serie C per poi giocare due stagioni in Serie B sempre con la maglia dei lomellini riuscendo a trovare spazio e giocando 15 minuti a partita nonostante la giovanissima eta’.

Nel 2016/17 arriva il trasferimento a Domodossola in Serie B e alla seconda stagione totalizza 248 punti in 28 gare tirando col 45% da 2 ed il 33% da tre in 30’ sul campo.

Nella scorsa stagione si trasferisce a Capo D’Orlando dove si conferma ad alti livelli giocando una media di 26’ a partita producendo 8,9 punti realizzati e 5,6 rimbalzi a partita a dimostrazione della sua costante crescita diventando un lungo atipico con piedi velocissimi ed una discreta pericolosita’ anche dal perimetro.

Ecco come si presenta Patrick: “Sono un’ala che all’occorrenza può giocare anche da lungo atipico, mi piace sia il gioco fuori area che dentro il pitturato ma anche correre in campo aperto e andare in contropiede. I momenti piu’ importanti della mia crescita sono stati gli anni delle giovanili che mi hanno dato le basi e poi il percorso che mi ha portato a vivere lontano da casa e mi ha fatto crescere personalmente.

Conoscevo già Olginate, realtà piccola ma solida e dagli obbiettivi chiari, dove si può lavorare bene e migliorare. Ho parlato con il coach e i dirigenti e mi hanno fatto una buonissima impressione. Credo che il roster sia molto promettente e l’obiettivo sara’ di arrivare più in alto possibile”

Uff stampa NPO Olginate