SERIE B UFFICIALE – Patrick Gatti ancora con la Vaporart Bernareggio

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 comunica la conferma anche per la prossima stagione dell’atleta Patrick Gatti.

Ala, classe 2001, cresciuto cestisticamente nelle giovanili della pallacanestro Cantù e nel giro delle nazionali giovanili, prima della scorsa stagione aveva alle spalle un campionato di C Gold con il Progetto Giovani Cantù dove, pur giovanissimo, ha messo insieme 20 presenze. Nel 2019/2020 ha disputato 21 partite con la Vaporart in Serie B mettendo insieme 8.9 ppg con il 49% da 3 (miglior tiratore percentuale del girone B).

Soddisfazione nelle parole del patron Max Bardotti: “Lo abbiamo riconfermato nonostante l’infortunio e gli auguriamo un pronto recupero visto l’intervento subito ieri. Crediamo molto in Pat sperando che possa tornare a darci una mano il prima possibile sapendo che nella seconda parte della stagione sarà importantissimo”.

“Ha fatto una stagione pazzesca al suo esordio in B”.- ha dichiarato Coach Marco Cardani – “Nessuno si aspettava che potesse avere un impatto così importante. Dovrà confermarsi su questi livelli e continuare a lavorare per limare i suoi difetti per salire ancora di livello”.

Contentezza anche nelle parole dello stesso Patrick: “Sono contentissimo di rimanere un altro anno e di continuare il percorso che abbiamo iniziato lavorando per tornare più forte di prima insieme allo staff.”

FONTE: Ufficio Stampa Pall. Bernareggio 99