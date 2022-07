SERIE B UFFICIALE – Patrizio Verri nuovo innesto di Fabriano

By

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/23, con il giocatore Patrizio Verri, ala piccola di 198 cm per 95 kg.

Nato a Parma il 29 Novembre 1988, la nuova ala biancoblu torna nuovamente a Fabriano, dopo le semifinali playoff 2020/21 quando vestiva la canotta della Rucker San Vendemiano.

Muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi nelle fila di Reggio Emilia, con la quale arriva a debuttare nel secondo campionato nazionale a soli 19 anni; quattro anni totali di Legadue, intervallati da due parentesi (molto positive) in B con Firenze e Bologna.

Viene poi la C Gold, in cui dimostra di essere decisamente fuori categoria, conquistando una promozione nel 2018 con la divisa di Vigevano, guadagnandosi la permanenza nella terza serie nazionale e la definitiva consacrazione (mai sceso sotto gli 11 di media).

Infine il trasferimento in Veneto, dove ha giocato fino alla passata stagione, dimostrando qualità, quantità ed esperienza. 11.6 punti conditi da 4.5 rimbalzi nel 2021/22, al suo “year fifteen” come direbbero oltreoceano, evidenziano elementi fondamentali per un qualsiasi roster.

Ora l’approdo a Fabriano con la casacca della Ristopro: società e tifosi biancoblu ne approfittano per porgere i migliori auguri a Patrizio.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano