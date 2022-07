SERIE B UFFICIALE – Pavia, dall’Olimpia Milano arriva Lionel Abega

Riso Scotti Pavia è lieta di ufficializzare l’accordo con Lionel Abega, che sarà il primo degli under a disposizione di coach Mazzetti e che arriverà in prestito dall’Olimpia Milano. Lionel (190 cm per 82 kg) è una guardia-play, nato a Yaounde (Camerun) il 2 febbraio del 2004. Approccia la pallacanestro nelle due realtà cestistiche della capitale (Falcons de Biyem-Assi Basketball prima e As keep the dream poi), la svolta della sua carriera arriva con una borsa di studio che lo porta in Italia nel 2016 alla HSC Roma. Qui partecipa ai tornei under 15, 16 e 18 e compie la formazione cestistica che gli consente di giocare da italiano, mettendosi in luce come uno dei 2004 migliori di tutto il paese. Nel 2020 l’Olimpia Milano lo firma e il giocatore debutta nel campionato under 19, confrontandosi con i migliori coetanei del paese alla Next Gen Cup. Nel 2021 il debutto nei tornei senior: visto che Lionel, oltre che le giovanili d’eccellenza con Milano, gioca anche il torneo di A2, in prestito all’Urania Milano. In regular season Abega mette insieme dieci gettoni di presenza (1.5 punti in 5′ di media sul parquet), in un settore guardie ricco e qualitativo come quello dei Wildcats ma, nelle due gare della fase ad orologio, coach Villa gli concede minutaggio e arrivano due prestazioni che danno la dimensione delle sue possibilità (13 punti in 14′ contro Latina e 15 punti in 24′ contro Chieti). Combo guard classica, ottimo difensore sulla palla, grande atleta (occhio alle sue doti di schiacciatore), ha tiro morbido e esplosività per attaccare il ferro. Alberto Mazzetti è particolarmente stimolato dall’idea di avere per le mani un giocatore con questi margini di crescita “Per prima cosa – ci tiene a sottolineare il coach della Riso Scotti – ringrazio la società dell’Olimpia Milano e il suo nuovo responsabile tecnico delle giovanili Catalani per averci aiutato a far sì che Lionel possa far parte del nostro gruppo. Io per primo sono molto stimolato dall’avere un ragazzo diciassettenne in squadra e poterlo aiutare a crescere e migliorare. Di Lionel, nella stagione in Urania, mi ha stupito la sfacciataggine con cui ha affrontato i match in cui è stato chiamato in causa, una qualità importante se si vuole arrivare il più in alto possibile. Il suo atletismo, il suo uno contro uno saranno aggiunte importanti nel nostro team“.

Benvenuto nel branco, Lionel!

Paolo Rappoccio

Comunicazione Omnia Basket Pavia