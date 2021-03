SERIE B UFFICIALE – Pavia firma Alberto Apuzzo

Riso Scotti Punto Edile è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Alberto Apuzzo, proveniente dalla Fortitudo Alessandria. Esterno di classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Derthona Tortona, nel biennio 2016-2018 è stato aggregato alla prima squadra, mettendo insieme 12 gettoni di presenza in due stagioni. Nel 2018-19 si trasferisce in Toscana, firmando a San Miniato (2.1 punti in 8.8 minuti sul parquet) e diventando compagno di squadra del nostro Ferdinando Nasello. La scorsa stagione, prima dello stop ai campionati, gioca 19 partite (1.1 punti in 10.1 minuti di media) in una società abituata a lanciare giovani come la Sangiorgese. Questa estate, terza esperienza in B con l’approdo ad Alessandria. Le cifre lievitano: Alberto ha minutaggio importante, andando oltre i 25 a partita, con 8.9 punti di media, il 46% da due e il 35% da tre. Guardia con ottime doti atletiche e possibilità di andare ad attaccare il ferro, arriva ad incrementare la qualità delle rotazioni a disposizione di coach Di Bella. Felice per la positiva conclusione dell’operazione il gm Lele Caserio: “Alberto è un ragazzo tosto, con esperienza in categoria. Arriva pronto, carico e potrà darci una mano importante. E’ un under , quindi un innesto che rientra pienamente nei piani societari di lavorare non solo nell’immediato ma anche di guardare in prospettiva, siamo molto contenti di aver potuto assecondare la richiesta del coach”. Ad Alberto Apuzzo, che si aggregherà ai compagni fin dalla seduta atletica di domani mattina e che verrà presentato alla stampa prima dell’allenamento pomeridiano, diamo il nostro più caloroso “Benvenuto nel branco”.

Comunicazione Omnia Basket Pavia