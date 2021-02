SERIE B UFFICIALE – Pavia ingaggia Manuel Saladini

Riso Scotti Punto Edile Pavia comunica di aver contrattualizzato, fino al termine della stagione corrente, il playmaker Manuel Saladini, diciannovenne proveniente dalla Benedetto XIV Cento. Nato il 13 gennaio del 2002, toscano di Orbetello, 180 cm per 90 kg, si forma nelle giovanili della Mens Sana Siena, da dove viene prelevato, nel 2018, per salire a Treviso ed essere aggregato al roster della prima squadra De Longhi. Stabilmente nel giro nelle nazionali giovanili, ha disputato nel 2018 l’Europeo Under 16, chiudendo con 3.7 punti a partita in 15.3 minuti di utilizzo. Leader dell’under 18 trevigiana, ha potenza di gambe per andare ad attaccare il ferro in uno contro uno e tiro da tre punti anche da step back. In estate ha firmato in A2 a Cento e, fino al trasferimento a Pavia, ha accumulato, tra supercoppa e campionato, nove gettoni di presenza. A Manuel il più caloroso “benvenuto nel branco”. Il giocatore verrà presentato ai tifosi al termine dell’allenamento di domani sera, con una diretta sulla pagina facebook di Omnia Basket, a partire dalle 19.30.

COMUNICAZIONE OMNIA BASKET PAVIA