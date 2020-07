SERIE B UFFICIALE – Pavia rinnova con Momo Touré

Punto Edile Omnia Basket Pavia è lieta di comunicare che, dopo l’ingaggio di Emanuele Rossi, un altro profilo di grande spessore rimarrà a disposizione di coach Baldiraghi anche per la stagione 2020-21. Mohamed “Momo” Touré ha ufficialmente rinnovato il proprio impegno contrattuale con la società pavese, accettando di diventare il primo punto di continuità tecnica rispetto al roster dell’anno passato. Guardia – play (188 cm per 90 kg), nato ad Angera nel 1992, si forma cestisticamente nel settore giovanile della Robur et Fides Varese, dove ha occasione di debuttare diciassettenne in C nel 2009. La stagione successiva viene inserito stabilmente nel roster varesino che disputa la serie B, vince la Coppa Italia di categoria e mette oltre 7 punti di media in 30 presenze. Passa in Dna a Omegna, gioca un biennio in maglia Fulgor e, nel 2012, è azzurro alle dipendenze di Pino Sacripanti all’Europeo Under 20. L’Olimpia Milano lo firma in estate e Momo festeggia, nella primavera del 2014, lo scudetto con le Scarpette Rosse al fianco di giocatori come Keith Langford e Samardo Samuels. In estate si accasa alla Viola Reggio Calabria in A2 Silver ma un problema al ginocchio lo toglie immediatamente dai giochi e dopo un periodo di riabilitazione, torna sui parquet della cadetteria nuovamente in maglia Robur per il finale di stagione 2015. Ancora in B, Stefano Salieri lo mette al centro della sua nuova Fiorentina e, oltre al playmaking, gli chiede finalizzazione. Momo mostra di esser tornato in piena efficienza (15.9 punti a partita) e, in estate, accetta la corte dell’ambiziosissima Orzinuovi. Annata da ricordare quella in terra orceana, Toure si mette al servizio (7 punti e 2 assist in 22 minuti di media) di un gruppo zeppo di talento ed arriva la promozione in A2. Dopo 16 partite in A2 con Orzinuovi, Toure risolve il contratto e chiude la stagione in A1 all’Auxilium Torino. Nella stagione 2019, Toure riparte dall’A2 di Roma per tornare, a gennaio, a vivere la seconda esperienza in maglia viola. Con la All Foods di Andrea Niccolai, Momo viaggia a 10.8 punti e oltre 2 assist ad allacciata di scarpa, timbrando le final four di Coppa e l’approdo ai playoff di serie B. All’esordio in maglia Omnia, chiude con 17 gettoni di presenza, 9.6 punti a partita (41% da due, 31% da tre, 88% in lunetta, oltre 3 rimbalzi e 2 assist a serata). Ragazzo di grande positività e leadership, difende suoi tre ruoli perimetrali, ottimo ball handling e tante soluzioni dal palleggio. Baldiraghi commenta così il suo rinnovo contrattuale “Sono devvero contentissimo di poter avere Momo ancora con noi. La scorsa stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante, di poter spesso essere decisivo. Fin da subito ha manifestato la ferma intenzione di rimanere ancora a Pavia, di questo lo ringrazio e sarà un piacere poter lavorare con lui un altro anno”.

FONTE: Uff. Comunicazione Omnia Basket Pavia