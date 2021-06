Omnia Basket Pavia è lieta di comunicare di aver rinnovato, per la stagione sportiva 2021-22, l’accordo con Lorenzo D’Alessandro che, quindi, sarà il primo giocatore riconfermato del roster pavese. Ala (198 cm per 99 kg) di Bolzano, classe 1996, Lorenzo parte giovanissimo con la pallacanestro e compie tutta la trafila delle giovanili al Basket Piani di Bolzano. A 17 anni, aggregato alla prima squadra, debutta in C2 e, nel 2014, centra la promozione in C1. In seguito al fallimento della società, si aggrega al gruppo under 19 dell’Aquila Trento, dove gioca al fianco di Diego Flaccadori e viene notato dagli osservatori di Cento che, in estate, lo portano in Emilia. Alla Benedetto XIV, D’Alessandro rimane per tre stagioni, diventando giocatore importante per la categoria e capitano del gruppo che, nel 2018, timbra la promozione in A2. Le sue cifre (5.8 punti e 4 rimbalzi a gara) e la sua solidità difensiva lo portano all’attenzione dell’ambiziosa Paffoni Omegna. Il bolzanino (9 punti, 4.5 rimbalzi) diventa una delle pietre angolari nel roster di coach Ghizzinardi e viene riconfermato anche per la stagione 2019-20, chiusa a 7.8 punti e 4.2 rimbalzi per gara. In estate, le sirene della serie A suonano molto forte e D’Alessandro vuole fortissimamente la firma con una società storica come la Juve Caserta. Il crack del sodalizio casertano fa di Lorenzo uno dei free agent più ambiti dell’autunno 2020 e l’Omnia Pavia lo mette sotto contratto a novembre fino al termine della stagione. Recuperato il ritmo partita e smaltito qualche acciacco, D’Alessandro si conferma giocatore di grande affidabilità e indole battagliera. Le cifre finali del bolzanino recitano 7.1 punti e 2.7 rimbalzi in 21 partite, (60.4% da due, 41.9 % da tre, 76.9 ai liberi), rimarcando versatilità in attacco (pericoloso in arco e quando va a tagliare nel pitturato) e generosità nella metà campo difensiva. “La riconferma di Lollo – spiega il gm pavese Lele Caserio – è stata fortemente caldeggiata da coach Di Bella che ritiene il giocatore in grado di farci fare un salto di qualità con la sua capacità di giocare in più ruoli. In carriera ha sempre giocato in squadre che puntavano al salto di categoria. D’Alessandro sta recuperando dagli acciacchi di fine stagione e sta lavorando moltissimo per essere pronto ad essere uno dei nostri punti di forza”.



Comunicazione Omnia Basket Pavia