SERIE B UFFICIALE – Pazin confermato a San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo comunica di aver raggiunto un accordo con l’ala Đorđe Pazin che vestirà i colori gialloneri anche nella prossima stagione di B d’eccellenza.

Nativo di Cuprija in Serbia (31 marzo 2001) ma cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, acquisendo così la formazione italiana, con i nerostellati ha debuttato a soli 15 anni nel campionato di Serie B (11 punti e 3 assist all’esordio). Varie esperienze anche in patria: nel 2017 con la maglia del Mladost Zemun e, dal 2019 al 2021 con i colori dello Sloboda Uzice (rispettivamente a 10.6 e 10.0 punti di media a partita). Nella stagione 2018/2019 ha vestito, invece, la maglia del Partizan Belgrado, disputando il campionato nazionale Under 19 e chiudendo la stagione a 27.4 punti di media a partita. Ala di 198 centimetri Pazin – ingaggiato, ad inizio stagione, dall’Unieuro Forlì, una delle quattro finaliste della Serie – oltre che distinguersi per educazione e dedizione (aspetti mai secondari nell’allestimento di un roster), ha dimostrato già l’anno scorso qualità e sostanza. Infatti, nei momenti più significativi, Đorđe ha fatto vedere tutte le sue doti e personalità dimostrando di essere uno degli under più interessanti dell’A2. Un ottimo punto di partenza sul quale puntare per una stagione altisonante da entrambe le parti.

Il Direttore Sportivo Nicolas Panizza commenta così il rinnovo di Pazin:

“Đorđe credo che sia per noi un notevole punto di partenza perché, prima di tutto, è la riconferma di ciò che volevamo per cercare di mantenere una guida tecnica che avesse lungo termine. Il ragazzo, nelle ultime due stagioni, è stato ripetutamente colpito da infortuni non dovuti a problemi fisici ma alla sfortuna che fa parte di questo lavoro. Confidiamo tantissimo nella sua professionalità, nel suo talento, nella voglia di emergere per diventare un giocatore di categoria superiore. Infine, ma non per ultimo, coach Nunzi lo ha voluto fortemente perché ritiene che può essere un giocatore determinate per questo campionato”.

Continuiamo insieme, Đorđe!

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo