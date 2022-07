Con la maglia gialloblu ha collezionato già 131 presenze in serie B ed è il quarto in questa graduatoria. Dopo l’esperienza a Piacenza, aveva fortemente voluto il ritorno nella sua Piombino, ma la sfortuna gli ha fatto perdere per intero la stagione del suo rientro. Ora dopo un anno, dove ha dovuto per due volte operarsi e lavorare duramente per recuperare la condizione, è pronto a dare tutto per la sua maglia, per la sua città.

Forza Pedro Piombino è con te!!!

Stefanini Stefano