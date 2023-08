SERIE B UFFICIALE – Per il Golfo Piombino c’è il talento di Gian Paolo Almansi

Piombino vince la concorrenza di molte squadre e si aggiudica il gioiellino milanese

Con l’arrivo di Almansi, è quasi al completo il roster del Basket Golfo, sono 9 i giocatori a disposizione di coach Cagnazzo. In attesa degli ultimi ritocchi, conosciamo meglio il nuovo arrivato.

Gian Paolo Almansi è nato a Sesto San Giovanni(MI), il 21 settembre del 2002 ed è una guardia/ala di 194cm per 87kg. Ha iniziato a giocare a Cusano Milanino nelle file del Csc Basket Cusano, poi Sporting Milanino. In seguito il passaggio a Bernareggio, con cui gioca le finali nazionali under 15 e under 16 e completa il percorso giovanile. Fra i senor, il debutto arriva a 15 anni, in serie D, col Basket Carnate e si capisce subito che il ragazzo ha talento, sono infatti 13,8 i punti di media in quella stagione. È così che, la stagione successiva, viene aggregato alla prima squadra brianzola, con cui raccoglie 8 presenze e in contemporanea gioca in under 18 eccellenza nazionale. L’anno successivo per lui triplo impegno, è nel roster di Bernareggio, con 23 presenze all’attivo, nella sua under 18 eccellenza nazionale e fa anche qualche partita con la squadra satellite in C silver. Dal 2020/21 entra a pieno regime nelle rotazioni della prima squadra, con 15’ e 5,9 punti di media. In quella stagione, vince la Supercoppa, venendo eletto miglior under 21 della competizione, arriva 3° in regular season e in semifinale playoff. Nel 2021/22, Bernareggio smobilita quasi tutti i senatori e così in una squadra giovanissima, Gian Paolo trova spazi importanti, che fanno emergere le sue qualità e al fianco del suo attuale nuovo compagno, Carlo Cappelletti, segna 12 punti di media in 25’ col 34% da tre. Prestazioni che lo mettono nel mirino di un grande coach, Stefano Pillastrini, che con la sua Cividale vuole conquistare la A2 e quindi, a 4 giornate dal termine, il ragazzo di Cinisello Balsamo, si trasferisce in Friuli. Con Cividale, contribuisce alla vittoria dei playoff e alla promozione, con 4,6 punti in 13’ sul parquet, andando due volte in doppia cifra nelle 13 presenze.

Nell’ultima stagione, coach Cardani, che lo aveva allenato già a Bernareggio, lo chiama a far parte di un ambiziosa Pielle. Coi labronici, con 20’ a disposizione, sfiora la doppia cifra, con 9,9 punti, tirando col 48% da due, 32% da tre e 69% dalla lunetta e viene votato come MVP del mese di novembre. Arriva così il terzo posto in campionato e ai playoff, senza l’infortunato Loschi, è libero di prendersi più iniziative e lo fa, segnando 12 punti di media, col 64% da due e col 37% da tre.

Gian Paolo è un ottimo tiratore da tre, dalla sua mano mancina, nelle 142 partite disputate in serie B, sono arrivate un 32% di bombe realizzate, con una costanza di rendimento quasi perfetta. Ma è molto bravo a costruirsi canestri anche dal palleggio, con l’arresto e tiro, o a frasi trovare sempre pronto nelle ripartenze, infatti le sue percentuali da due sono state quasi sempre superiori al 50%. Mano discreta anche dalla lunetta con percentuale media che si aggira intorno al 70%. Buono anche il suo apporto nella fase difensiva.

Coach Cagnazzo sul nuovo arrivato: “ Siamo molto soddisfatti per l’arrivo di Gian Paolo e che abbia accettato la nostra proposta. Un altro giovane, ma con molta esperienza nel nostro campionato e tanta fisicità per il ruolo. Ha dimostrato fin qui di avere grandi capacità di andare a canestro. Le sue ultime esperienze sono state in squadre molto forti ed è quindi pronto per darci una mano a raggiungere i nostri obiettivi.”

