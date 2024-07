SERIE B UFFICIALE – Perin torna alla Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza comunica l’ingaggio di Marco Perin, per il giocatore si tratta di un ritorno nel vestire la casacca biancorossa a distanza di due anni. È il nono volto del roster per la stagione di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25, dopo gli ingaggi di Vincenzo Taddeo, Raphael Chiti, Tommaso Lanzi, Laurent Zoccoletti, Valerio Longo, Ricards Klanskis, Joseph Blair Jr. e la conferma del giovane Mattia Molinari. Guardia di 1.88 metri d’altezza, nato a Grosseto il 24 luglio del 1993, sa essere sia regista che finalizzatore. Cresciuto cestisticamente al Grosseto Basket, si divide poi tra Mens Sana Siena di coach Simone Pianigiani e Virtus Siena, esordendo in Serie A e disputando i primi campionati di Serie C. Nel 2012/13 la prima esperienza a livello senior in Serie B con Riva del Garda. La terza categoria sarà una costante per gli anni a venire, indossando le canotte di Poderosa Montegranaro, Rimini Crabs e Don Bosco Livorno. Nell’estate 2016 firma per i Blacks Faenza con cui gioca per due stagioni.

Per l’annata 2018/19 viene ingaggiato dal Rucker San Vendemiano. Con un campionato in crescendo da 14.3 punti di media, 3.5 rimbalzi e 5.6 assist, l’anno successivo riceve la chiamata del Basket Orzinuovi in A2, dove resta peer metà stagione prima di accettare l’offerta della Bakery Piacenza. La prima esperienza in biancorosso (14.1 punti, 3.1 rimbalzi e 3.4 assist le sue cifre) è interrotta dal covid. Con la Bakery è protagonista della trionfale stagione 2020/21 con l’accoppiata campionato-coppa. Nella prima fase di campionato viaggia a 15.2 punti, 3.7 assist e 2.2 rimbalzi; nelle tre partite di Coppa Italia è decisivo con 16.7 punti, 5 rimbalzi e 2.7 assist; ai playoff per la promozione colleziona 14.9 punti, 3.2 assist e 2.6 rimbalzi. Disputa la successiva Serie A2 da capitano biancorosso con 7.3 punti e 1.9 assist di media prima dell’infortunio che gli fa terminare anzitempo la stagione. Negli ultimi due anni è tornato prima al Rucker San Vendemiano (10.4 punti e 2.5 assist) e poi ha giocato al Basket Mestre (6.8 punti e 2.3 assist).

«Per me è una grande emozione tornare a vivere e giocare per questi colori – le dichiarazioni di Marco Perin –, la Bakery è una famiglia ed è il posto dove ho passato gli anni e i ricordi più belli della mia carriera. Sarà per me bello rivestire questi colori, spero sia un anno pieno di soddisfazioni e con la speranza di poter vedere tanto seguito al palazzetto. Abbiamo bisogno del sostegno di tutto il popolo biancorosso».

«Marco è un giocatore navigato della Serie B Nazionale, d’esperienza – il commento del team manager Enrico Bergonzi –, che incide sia dal punto di vista tecnico che tattico e che data la giovane età del roster sarà la chioccia dello spogliatoio. Attaccante che sa segnare soprattutto nell’uno contro uno, saprà aiutare i compagni sotto l’aspetto del gioco e mentale. Lo abbiamo cercato per questo, e in lui confidiamo per questo valore aggiunto».

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza

Giovanni Bocciero