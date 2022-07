SERIE B UFFICIALE – Pesenato firma con la Sangiorgese

Diamo il benvenuto a Daniele Pesenato, centro, classe 2001, che nelle ultime due stagioni ha militato in A2 con l’Urania Milano, dove seppur impiegato con minutaggi limitati, ha avuto la possibilità di lavorare sodo per crescere sia tecnicamente che e fisicamente. Ragazzo serio sempre pronto a migliorarsi e mettersi in gioco sarà in virtù della sua stazza una pedina molto importante per coach Roncari che insieme a capitan Toso potrà garantire solidità al reparto per tutta la partita.

Sentiamo le sue prime impressioni :

Sono carichissimo e felice per la nuova stagione e non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi della Sangio. Darò tutto me stesso e mi metterò al servizio della squadra e dello staff in modo tale da riuscir a fare la miglior stagione possibile.

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari :

Daniele è il giocatore perfetto da inserire nel nostro sistema. Arriva da due stagioni in A2 dove non ha trovato tanto spazio e la sua voglia di riscatto sarà fondamentale.

Con lui aumentiamo la fisicità sotto canestro ed insieme a Toso ci garantiranno minuti e fisico per 40 minuti.

Sono contento abbia scelto di venire da noi, di mettersi ancora di più in gioco e che riconosca l’importanza del lavoro duro per il suo futuro.

M.Lini