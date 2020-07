SERIE B UFFICIALE – Piadena annuncia il prestito di Strautmanis da Cremona

Corona Platina è lieta di annunciare l’ingaggio, per la stagione 2020/2021, di Kristofers Strautmanis, ala/centro lettone classe 2001. Ingaggio che è stato possibile grazie alla collaborazione con la Vanoli Young Cremona e la disponibilità del responsabile tecnico del settore giovanile Giuseppe Mangone.

Cresciuto nelle giovanili del Bc Saldus, club militante nel secondo campionato lettone, nel 2017 viene acquistato dalla Vanoli Cremona. In 3 anni con la canotta biancoblu disputa i campionati di eccellenza giovanile e la Next Gen Cup, venendo aggregato in pianta stabile agli allenamenti della serie A.

Nell’ultima stagione si impone nel campionato di C gold, disputato con il team satellite della Sansebasket Cremona, in cui mette a referto 10.6 pt di media con un high stagionale di 29 pt.

Oltre all’esperienza maturata a livello di club, può vantare anche diverse convocazioni con la nazionale giovanile lettone, con cui nell’estate 2019 disputa gli Europei U18.

Kristofers è un lungo moderno dalla doppia dimensione, interna e perimetrale, che presenta importanti margini di miglioramento tecnico e fisico e, per questo, siamo felici che abbia scelto di proseguire il proprio percorso di crescita con la nostra società.

Benvenuto Kris!

–

