La UNICUSANO PIELLEL IVORNO è lieta di comunicare il prolungamento del rapporto con il giocatore Alessio Iardella, guardia classe 1988 e tra i principali protagonisti della promozione in Serie B Old Wild West con oltre 20 punti a partita.

Iardellison, l’Arciere, o semplicemente Ale, inizia la carriera da senior a Castelfiorentino in Serie B e nella sua terza e quarta stagione va in doppia cifra con 10 e 12.2 punti. Nel 2010/11 a Sant’Antimo, in A dilettanti, gioca 18’ e segna 6 punti in regular season e ai playoff, e sempre in categoria, l’anno successivo, a Fabriano ne realizza 10.1 col 34% da tre e con quasi 3 recuperate di media, oltre ai 17 di media ai playout salvando i marchigiani.

Nel 2012 il ritorno in maglia Pall. Don Bosco in B (14.3 punti di media ed è fra i migliori del girone). Nel 2014 l’inizio del matrimonio lungo 7 anni con il Golfo Piombino, di cui diventa capitano, e con il quale tocca spesso e volentieri la doppia cifra al termine di ogni stagione.

Fino alla chiamata della Pielle la scorsa estate, che lo ha messo al centro di un progetto vincente: “Sono davvero tanto orgoglioso e non vedo l’ora di continuare a onorare questa maglia come ho fatto quest’anno; quando si vince un campionato, peraltro dominandolo, la speranza è sempre quella di mantenere il più possibile l’ossatura. In tal senso, ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento alla società per aver creduto ancora in me, a coach Da Prato che mi ha voluto fortemente e ai tifosi. Dico loro di cominciare a scaldare la voce, perché da agosto dovremo fare quadrato e calarci in una stagione molto impegnativa e che coinciderà con il ritorno della Pallacanestro Livorno nel basket nazionale”.

UFF. STAMPA PIELLE LIVORNO