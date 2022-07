SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno annuncia Almansi

By

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con Gian Paolo Almansi, guardia/ala di 196 cm (per 80 kg) reduce dalla promozione in Serie A2 con la maglia della Gesteco Cividale.

Classe 2002, nativo Sesto San Giovanni (Milano), Almansi è di fatto una creatura di coach Marco Cardani che lo ha fortemente voluto alla Pielle, strappandolo ad una fittissima concorrenza – visto la qualità e lo status di under – sia in A2 che in Serie B.

Dal 2018 fino alla scorsa primavera, Gian Paolo veste con grande profitto la maglia della Pall. Bernareggio ’99 e sotto la guida di coach Cardani, nel settembre 2020, vince la Supercoppa del Centenario. Nell’ultima stagione produce oltre 12 punti di media a partita, in attesa del trasferimento – in aprile – a Cividale, dove conquista la Serie A2.

Con l’ingaggio di Almansi, il (super) mercato della Pielle può considerarsi concluso.

