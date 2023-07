SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno, arriva Matteo Laganà

By

La PIELLE LIVORNO comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione per la stagione 2023/2024 con Matteo Laganà (classe 2000), playmaker di 190 cm per 87 kg.

Figlio d’arte (il papà Lucio ha vestito la maglia della Pallacanestro Livorno nella stagione 1989/1990), Matteo è reduce da un’esperienza quinquennale all’Orlandina Basket, dove al primo anno ha addirittura raggiunto la finale playoff per la promozione in A1. Poi altri 4 anni ad altissimo livello, da playmaker titolare.

Cresciuto nella Lumaka Reggio Calabria, nel 2016/2017 ha indossato i colori dell’Urania Milano in Serie B e prima ancora quelli dell’Olimpia Milano, primo contatto con coach Marco Cardani che poi ha ritrovato in Sicilia.

Gianluca Petronio: “Aggiungiamo al nostro reparto play-guardie un giocatore importante, fortemente voluto da coach Cardani che, avendolo già allenato, ne ha apprezzato le doti tecniche e di personalità. Dopo un lungo e probante percorso, anche di serie superiore a Capo d’ Orlando, Matteo arriva in Pielle motivatissimo, in una piazza storica che ne saprà esaltare le indiscusse qualità”.

“Le caratteristiche di Matteo si sposano alla perfezione con il roster già a disposizione; si tratta di un playmaker ordinato con grande talento al tiro e, cosa fondamentale, ha esperienza quadriennale in A2 da titolare. Inoltre, è un eccellente difensore abituato a marcare gli esterni americani. Sarà soprattutto un valore aggiunto in termine di personalità essendo stato, nonostante la giovane età, capitano di una piazza importante come l’Orlandina Basket”, le parole di coach Cardani.

Uff stampa Pielle Livorno