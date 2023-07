SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno conferma Lo Biondo

La PIELLE LIVORNO è fieri ed orgogliosa di poter annunciare il prolungamento dell’accordo di collaborazione, per la stagione 2023/2024, con Andrea Lo Biondo.



Assoluto protagonista della stagione appena conclusa (oltre 10 punti di media a partite e 8 rimbalzi), Andrea ha deciso di proseguire la sua avventura in maglia bianco e azzurra, declinando numerose proposte giunte anche dalla A2.



Nei nostri occhi, e di tutti i nostri tifosi, l’eleganza di un giocatore con ampissimi margini di miglioramento che, alla Pielle, cercherà di compiere un ulteriore salto di qualità.



Felice il presidente della Pielle, Francesco Farneti: “Lo Biondo è un giocatore in cui crediamo tantissimo, ha enormi potenzialità e la sua volontà di restare con noi e continuare a crescere nel progetto Pielle ci inorgoglisce e ci incoraggia ulteriormente nel lavorare con impegno e professionalità. Passione, impegno, credibilità e visione, questa è oggi la Pielle, questi sono oggi i valori in cui crediamo fortemente per non fare mai meno di quello che valiamo”.

Gianluca Petronio: “Sapevamo tutti che Andrea godeva contrattualmente di un diritto di uscita verso le serie superiori. Ebbene, con largo anticipo dalla scadenza e nonostante vere e significative proposte di squadre di serie A2, Andrea ha voluto scegliere la via della continuità e della proposta formativa offerta dal nostro staff tecnico dimostrando maturità, serietà e sua piena approvazione ad un progetto che oltre al successo di squadra punta anche alla crescita personale e professionale. Sarà davvero bello fare il percorso insieme”.

“La scelta di Andrea ci permette di mantenere nel roster quello che probabilmente è stata la principale scommessa vinta nella scorsa stagione: un giocatore che cambiava il 5 ad Agrigento, poi ha giocato un campionato di alto profilo nel ruolo di 4 titolare. Ora sarà nostro compito come staff, e suo obiettivo personale, completare la sua maturazione tecnica e fisica, colmando le lacune e cavalcando le sue grandi doti realizzative”, ha sottolineato coach Marco Cardani.

UFF.STAMPA PL LIVORNO