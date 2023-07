SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno conferma Michele Rubbini

By

La PIELLE LIVORNO, in virtù del contratto in essere, comunica orgogliosamente che Michele Rubbini proseguirà anche nella stagione 2023-2024 la sua avventura in maglia bianco e azzurra.

“Michele era, è e rimane il nostro faro in cabina di regia. Oltre alle incredibili capacità tecniche, ci tengo a sottolineare le sue doti umane. Si tratta di un ragazzo estremamente educato, mai una parola fuori posto e autentico uomo squadra. Sono certo che da “Mago” qual è, il prossimo anno ci delizierà con tantissime altre magie”, queste le parole del consigliere Riccardo Grillo.

“Rubbini rappresenta il prototipo del giocatore ideale nel nostro progetto: un ragazzo di grande talento, ambizioso e sempre concentrato sul risultato di squadra. Sono convinto che questa possa essere per lui la stagione della consacrazione, in cui mi aspetto che con l’esperienza maturata lo scorso anno in una piazza unica, possa raggiungere quella continuità di rendimento che merita”, ha sottolineato coach Cardani.

