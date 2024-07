SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno firma Davide Bonacini

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Davide Bonacini, playmaker classe 1990, 190 cm per 85 kg.

Play di razza, con licenza di compiere scorribande nelle aree avversarie, il regista reggiano classe 1990 metterà a disposizione della Caffè Toscano PL tutta la sua energia e creatività. Porterà una dose di esperienza garantita da ben 8 campionati ad altissimo livello disputati in A2 con le maglie, tra le altre, di Forlì, Montegranaro, Bakery Piacenza (proprio agli ordini di coach Federico Campanella), Mantova, Npc Rieti e in ultima di Urania Milano.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Davide Bonacini dopo lunghissimi anni e proficue esperienze in Serie A2 torna in Serie B e lo fa, come altri suoi compagni, per essere di nuovo allenato da Federico Campanella. La sua ultima esperienza in B, a Forlì, è stata coronata da una convincente promozione. Davide incarna il vero profilo del playmaker che conduce ed innesca i compagni prima di pensare al bottino personale e che interpreta al meglio, portandolo sul parquet, il sistema e il piano partita studiato dallo staff tecnico. Apprezzato e completo difensore, leader dentro e fuori dal campo, approccia questa esperienza piellina con grande entusiasmo e motivazione”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Davide è un giocatore dalla mentalità vincente, un playmaker di categoria superiore e lo dimostrano le ultime 8 stagioni disputate in A2. L’ultima avventura in Serie B l’ha vinta con la maglia di Forlì. È molto bravo a gestire i ritmi e la squadra, leggere i momenti della partita e mettere i compagni in ritmo. Ha caratteristiche diverse e complementari a quelle di Venucci, oltre ad essere un ottimo difensore. Io personalmente l’avevo già allenato a Piacenza, dove in A2, ebbe la sua miglior stagione”.

Queste le parole di Davide Bonacini: “È per me motivo di orgoglio entrare a fare parte della Pielle. È stata una scelta facile dettata dalla voglia di vincere e vivere insieme una grande stagione. Non ci sarà un solo giorno in cui tutti non daremo il massimo per onorare la maglia e per raggiungere il nostro obiettivo. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto!”.

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO