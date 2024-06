SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno firma Del Testa

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Maurizio Del Testa, classe 1989, 187 cm per 82 kg.

Guardia di grandissima esperienza, Maurizio si è diviso la passata stagione tra la Lux Chieti e la Virtus Cassino e prima ancora ha militato tra le fila della NPC Rieti (6,71 punti di media).



Nativo di Volterra, trascorre ben 10 stagioni con la canotta del Basket Cecina, 6 delle quali agli ordini di coach Federico Campanella. Nella stagione 2016/2017 si trasferisce a Cassino, team con il quale, nell’annata successiva conquista la promozione in serie A2 (11,1).

Dopo le esperienze a Matera (9,17), Fabriano (7,71) e Omegna (10,07), accetta la proposta della Kienergia Rieti, dove, prima di esser confermato in A2, mette a segno 9,43 punti ad allacciata di scarpe.

Alacre difensore dall’ottima mano oltre il perimetro, Del Testa fa dell’energia e del ritmo le proprie armi principali.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Aggiungiamo alla squadra un esperto giocatore fortemente voluto da coach Campanella nel costruire un team fatto di atleti maturi, tenaci, ispirati anche difensivamente e pronti a contribuire agli obiettivi di partecipazione ad un campionato di altissimo livello, durissimo e con società dai budget altissimi e che non lesinano offerte impensabili fino ad oggi in questa serie. Nel prendere referenze su Maurizio, la cosa che più mi ha compiaciuto è che i suoi ex allenatori e compagni ne hanno esaltato le qualità di uomo squadra e di una determinatissima guida carismatica in spogliatoio. Non è facile per nessuno aver raccolto tanti unanimi consensi in una carriera così lunga”.



Queste le parole di coach Federico Campanella: “È con grandissimo piacere che ritrovo Maurizio dopo gli anni di Cecina. Dopo lui si è evoluto, ha vinto, ha toccato la A2 e fatto il suo bel percorso. Parliamo di un giocatore di alto livello, che fa della difesa e del tiro 3 punti i suoi marchi di fabbrica, oltre ad avere immense doti morali e da combattente”.

Queste le parole di Maurizio Del Testa: “Giocare alla Pielle penso sia il sogno di ogni giocatore di basket e per questo è stata sempre una mia ambizione. Cercherò di dare il mio contributo al fine di raggiungere l’obiettivo, ovvero arrivare il più lontano possibile con questa straordinaria e prestigiosa maglia”.

UFF.STAMPA PL LIVORNO