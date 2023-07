SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno ingaggia Giordano Pagani

La PIELLE LIVORNO comunica ufficialmente di aver sottoscritto un accordo di collaborazione, per la stagione 2023/2024, con Giordano Pagani (classe 1998), pivot di 205 centimetri per 98 kg. Nato a Busto Arsizio il 28 agosto 1998, Pagani è reduce da un’esperienza alla Real Sebastiani Rieti, conquistando le Final Four per la promozione in A2. In precedenza tre stagioni in A2 con le maglie di Urania Milano e Reale Mutua Torino (l’ultima da protagonista con oltre 6 punti di media a partita) e in serie B a Bernareggio (con coach Cardani), Faenza e Varese.



“Sin dai miei primi giorni in Pielle, e non si parlava ancora di mercato, Pagani era un nome ripetutamente ricorrente nei discorsi dello staff tecnico ed anche in qualche “chat frequentato da ben informati”. Ovviamente bisognava pazientare ed attendere l’evolversi del mercato della serie A, ma con la consapevolezza che, se il giocatore fosse sceso in B, lo avrebbe fatto solo in un club e una città di prima fascia. Ancora una volta è bello essere stati scelti e sapere che la qualità formativa dei nostri staff e del nostro club ha un gran valore per atleti emergenti ed esigenti come quelli che ad oggi hanno accettato la nostra proposta tecnica e di sviluppo”, queste le parole del direttore generale Gianluca Petronio.



“Giordano rappresenta il top nel ruolo per la categoria: non a caso, dopo l’ottima annata assieme a Bernareggio, nelle ultime stagioni ha giocato a Rieti, nella squadra più attrezzata della scorsa serie B, e 3 stagioni in A2, con l’ultima a Torino da protagonista. È un giocatore che per taglia, atletismo, durezza e capacità tecniche è di categoria superiore. Adesso sarà obiettivo comune sfruttarne appieno le potenzialità ed esplorarne i margini di sviluppo”, il commento di coach Marco Cardani.

