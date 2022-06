SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno ingaggia Modou Baye Diouf

By

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione per la stagione 2022/2023 con Modou Baye Diouf, ala/pivot classe 1999 (203 cm per 87 kg) reduce da un’esperienza biennale in Serie A2 con la maglia dell’Orlandina Basket, nel 2021/2022 proprio a disposizione di coach Marco Cardani.

Nato in Senegal, ma di formazione italiana, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Team Tigullio, in Liguria, è approdato all’Assigeco Piacenza, dove nel 2017/18 ha esordito nel campionato di A2. Nel 2019/2020 il passaggio alla Vaporart Bernareggio con un fatturato di 10 punti e 9.2 punti di media a partita (high di 18 punti e 14 rimbalzi nella vittoria sulla Sangiorgese). L’anno successivo, sempre in Lombardia, 9 punti e 7.8 rimbalzi, ma soprattutto la conquista della Supercoppa del Centenario sotto la guida di coach Cardani. Oggi Diouf, fortemente richiesto anche ai piani superiori, ha scelto il progetto Unicusano. E di questo andiamo super fieri ed orgogliosi.

BENVENUTO MODOU!

Uff.Stampa Pielle Livorno