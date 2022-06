SERIE B UFFICIALE – Pielle Livorno rinnova Luca Campori

Contestualmente alla conferma di Giovanni Lenti, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO è fiera di comunicare il prolungamento del contratto di Luca Campori per la stagione 2022/2023.

Campori, guardia/ala di 195 cm per 88 kg, è arrivato a campionato iniziato la passata stagione grazie ad ulteriore investimento della società per centrare la salvezza (che per un soffio non si è trasformata in playoff), strappando fin da subito applausi a tutto l’ambiente e rendendosi protagonista del canestro più bello e importante della storia recente biancoazzurra nella vittoria a fil di sirena contro Vigevano. Per lui in 22 partite giocate, 13,7 punti di media a partita conditi da 6 rimbalzi abbondanti, il 40% dalla lunga distanza e il 46% da 2.

“Sono estremamente felice di poter dare continuità in una piazza e in una società che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno; ho capito subito cosa significa per i tifosi la Pielle e l’importanza di indossare questa maglia. Se poi a questo aggiungiamo un progetto ambizioso e un obiettivo prestigioso da raggiungere, ecco che la scelta si è rivelata facile e naturale. Non vedo l’ora di rimettere piede sul parquet e tirar fuori quella che rabbia che ho sempre dentro per aver mancato la qualificazione ai playoff”.

Uff.Stampa Pielle Livorno