SERIE B UFFICIALE – Pietro Agostini lascia la NPC Rieti

La NPC Rieti comunica che questa mattina il giocatore Pietro Agostini ha interrotto per gravi problemi famigliari il rapporto di collaborazione in essere con il nostro Club.

Di seguito le parole del giocatore:

“Non avrei mai pensato di scrivere tali parole a questo punto della mia carriera, ma a causa di situazioni personali e problemi di famiglia sono costretto a lasciare la NPC.

Mi scuso con i compagni, il coach, la dirigenza, lo staff e i tifosi per questo accadimento ma per la prima volta nella mia vita voglio dare precedenza alla mia famiglia al posto della mia carriera.

Per me la famiglia è tutto e ci sono sempre stati per me ed è giunto il momento di restituire tutto quello che mi è stato dato incondizionatamente. Spero sia solo un arrivederci alla pallacanestro che mi ha dato tanto e mi ha portato ovunque, ma ad oggi devo mettere da parte questo sogno ed esserci per i miei cari.

Non è stato facile fare una scelta del genere e spero che riusciate a comprendere nonostante tutto.

Grazie a tutti ed un abbraccio grande a tutti.”

Uff stampa NPC Rieti