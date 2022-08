SERIE B UFFICIALE – Pietro Avonto torna alla Junior Casale

Junior Casale è felice di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il ritorno in rossoblu del play-guardia casalese Pietro Avonto, lo scorso anno in Serie B a Fiorenzuola.

Pietro, classe 2002, è cresciuto nel Settore Giovanile della Junior Casale arrivando anche alla convocazione con la Serie A2 e giocando in doppio tesseramento la Serie C Gold con la canotta della Casale Basket.

Da Gennaio 2021 Avonto ha disputato il Campionato di Serie B con la canotta della Fortitudo Alessandria, mantenendo una media di 10.1 punti a partita; la scorsa stagione, come detto, si è distinto tra le fila della Pallacanestro Fiorenzuola.

Valerio Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “Pietro é un ragazzo nato e cresciuto a Casale Monferrato e nella Junior. Dopo aver fatto esperienza in B l’anno scorso ci tenevamo particolarmente a poterlo avere di nuovo con noi sia per il suo valore che per costruire una squadra sempre più legata alla Città, alla Junior e alla sua storia. Siamo contenti e sicuri che darà un apporto importante!”

Pietro Avonto: “Indossare la maglia della propria Città e della Società che mi ha cresciuto è sicuramente un grandissimo stimolo nonché motivo di grande orgoglio. Ho accolto questa opportunità con grande entusiasmo: non appena ho saputo della possibilità di tornare a giocare a Casale non ho esitato. Sono davvero molto felice di essere qui e per questo voglio ringraziare il Presidente, la Dirigenza della Società e lo Staff Tecnico per avermi dato quest’opportunità.

Ci aspetta un Campionato avvincente con formazioni di alto livello. Il nostro compito sarà quello di rendere ogni partita la più competitiva possibile. L’etica del lavoro, l’attaccamento alla maglia e soprattutto lo spirito di squadra saranno dei tratti che ci devono contraddistinguere durante tutta la stagione a partire dal primo giorno di raduno.

Sono pronto e determinato: non vedo l’ora di iniziare, di poter rappresentare i colori della Junior Casale e di poter giocare davanti ai nostri tifosi!

Forza Junior!”

Ufficio Stampa Junior Casale