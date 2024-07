SERIE B UFFICIALE – Pietro Nasini rimane a Saronno

Il re del primo quarto, dalla precisione olimpica, calma fuori, fuoco dentro, con il (nuovo) numero 7: Pietro Nasini!

L’idea è che se sei un playmaker di 1.95, tiri da tre a piacimento, vedi i compagni e vai pure dentro a sfruttare i tuoi centimetri, beh, qualcosa di speciale ce l’hai e non è solo il sorriso. Classe 2000, dopo le giovanili a Cantù, e che giovanili, tanto belle al punto di vestire anche la maglia delle nazionali di categoria, assaggia il mondo senior trovando prima gli esordi in cadetteria con l’Aurora Desio e poi una splendida stagione a Cermenate in Serie C Gold. Passa dunque a Saronno dove continuare a macinare canestri e punti, vincendo la Serie B Interregionale al primo colpo e andando in doppia cifra comoda di media. Dal suo arrivo in maglia Robur, in un solo anno ha conquistato tutti, compresa la riconferma per il campionato di Serie B Nazionale OLD WILD WEST. Esterno moderno, capace di fare tante cose sul parquet, senza perdere il controllo della partita, nemmeno il cambio di numero potrà fermarlo, perché Pit è pronto a prendersi anche la nuova categoria al piano di sopra.

