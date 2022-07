SERIE B UFFICIALE – Piombino conferma Mattia Venucci

In un mercato che sembra apportare grandi cambiamenti alla compagine piombinese, un punto fermo rimane ed è Mattia Venucci. Sarà ancora lui a dirigere la squadra e sarà ancora lui a cercare di ripetersi ai suoi livelli, da gran realizzatore quale è. Nelle sue stagioni a Piombino, viaggia ad oltre 16 punti di media, negli ultimi due anni è sempre nella top ten dei bomber del girone. Si piazza spesso fra i dieci anche negli assist e nella classifica dei falli subiti, con gli avversari che spesso non trovano altro modo per fermarlo. La sommatoria lo porta nell’ultima stagione al settimo posto in valutazione fra i migliori giocatori del campionato.

E allora, come direbbero i tifosi, “TI (ri)VOGLIAMO COSÌ !!!”.

Stefanini Stefano(area comunicazione Basket Golfo)