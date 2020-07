SERIE B UFFICIALE – Piombino conferma Niccolò Pistolesi

Una conferma importante per il ragazzo di Venturina, ala classe 2000 e speranza futura per la società piombinese. La scelta societaria è quella di dargli ancora più fiducia in questa stagione, infatti nell’organico che lo staff tecnico piombinese si appresta a completare, sarà il terzo lungo della squadra, dietro Persico ed Eliantonio. Niccolò sarà una pedina che diverrà importantissima per Fabbri, perché una sua ulteriore crescita e la capacità di reggere la categoria, consentirebbero al coach di avere un roster molto profondo e di qualità. Terzo anno per lui in gialloblu, 14 presenze ed altrettanti punti segnati fin qui, a lui va l’augurio di incrementare notevolmente questi numeri e di riuscire anche in B a mostrare quelle qualità già evidenziate nelle giovanili e nelle serie minori.

Coach Fabbri dice: “Da lui, per la sua fisicità, mi aspetto un grande impatto difensivo e ai rimbalzi, ma grazie alla sua mano dolcissima dalla distanza e anche al suo palleggio, arresto e tiro da dentro l’area, mi aspetto un’incidenza importante anche in termini di punti segnati, quindi sotto quello offensivo. Deve migliorare nei movimenti spalle a canestro, ma ha la qualità per poter crescere anche sotto questo aspetto.”

Le parole di Niccolò: “Sono molto felice di far parte ancora una volta di questo gruppo e ringrazio la società per questa opportunità. È un anno con molti nuovi stimoli e sono pronto a dare una mano a coach Fabbri e alla squadra per raggiungere i nostri obbiettivi.”

Felici di averti ancora con noi “Pisto”!!!

