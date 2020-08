SERIE B UFFICIALE – Piombino firma Tommaso Mezzacapo

A chiudere il roster del Basket Golfo Piombino, arriva la conferma di Tommaso Mezzacapo, già aggregato alla squadra negli anni precedenti. Figlio d’arte, di papà Raffaele ex pivot gialloblu.

Di lui coach Formica dice: “Piombinese doc, dopo due stagioni nel gruppo di allenamento della prima squadra, entra “nei 10″. Fa della forza fisica e dell’esplosività la sua caratteristica principale e negli anni sta continuando a lavorare duramente per ampliare il suo bagaglio tecnico. Sempre pronto a recepire consigli ed osservazioni per farle proprie, mette in ogni allenamento tutte le sue energie, qualità che gli hanno portato il rispetto di tecnici e compagni senior nelle varie annate.”

Con lui, vengono aggregati alla squadra altri cinque ragazzi, tutti provenienti dalla Pallacanestro Piombino, società che per il Basket Golfo si occupa del settore giovanile. Oltre a Nikola Carpitelli guardia/ala classe 2002, anche lui già aggregato alla squadra nella precedente annata, arrivano quattro volti nuovi, altri quattro ragazzi che rappresentano i primi importanti segnali del proficuo lavoro programmato da Basket Golfo e Pallacanestro Piombino.

I ragazzi sono Leonardo Canneri, ala forte di 199 cm classe 2003, Filippo Mazzella, play classe 2003 di 186 cm, Mattia Riccardi, guardia classe 2004 di 188 cm e Danilo Ignarra, centro di 206 cm classe 2003, quest’ultimo è arrivato in prestito, alla Pallacanestro Piombino, dall’Academy Basket, vivaio del Pistoia Basket 2000 che milita quest’anno in A2.

