SERIE B UFFICIALE – Piombino ingaggia Ianuale

Nicolò Ianuale è un’ala di 198 cm per 96 kg, nato a Solofra in provincia di Avellino il 5 dicembre 2001. Giocatore dotato di notevole fisicità, atletismo e grande grinta, che lo fanno brillare sia in difesa, che in attacco. Capace di andare a canestro in molti modi e molto duttile tatticamente, può infatti essere impiegato da guardia, o da ala forte all’occorrenza.

Il suo talento si fa vedere fin da giovanissimo, infatti dopo gli inizi nella sua Avellino, viene chiamato, appena quindicenne, dalla PMS Moncalieri, società importante nel settore giovanile. Nel periodo delle giovanili a Torino, gioca sempre nei campionati di eccellenza e frequenta costantemente le nazionali di categoria, partecipando a 2 campionati europei, nel 2018 e nel 2019 e ad un’olimpiade giovanile, con la nazionale del 3×3. Nella specialità del 3×3, ma stavolta a livello senor, è stato convocato anche per le qualificazioni al campionato europeo, solo un mese fa. Il suo debutto fra i senor arriva poco dopo aver compiuto i 17 anni, con la PMS Moncalieri nel campionato di B e bagna il suo esordio proprio al Palatenda, contro quella che da oggi sarà la sua nuova squadra, il Basket Golfo. A Piombino, tornerà ancora l’anno successivo dal 22 al 24 febbraio per un raduno della nazionale under 19. Nel 2019/20 si divide fra giovanili, serie C gold (Campus Piemonte 11,2 punti di media) e A2, in cui è aggregato all’Auxilium Torino. Il primo campionato vero lo gioca a Formia in B nel 2020/21, in una squadra molto giovane si mette in mostra con 8 punti di media, col 50% da due ed il 31% da tre. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata di Mestre, sempre in B. Coi lagunari si ritaglia 18’ sul parquet e arriva fino ai playoff, perdendo a gara 5 dei quarti contro Pavia. Nel 2022/23 è a Vicenza e vede crescere il suo minutaggio e nell’ultimo campionato è a Crema. Coi cremaschi gioca 26’ di media segnando quasi 9 punti a partita, col 51% da due e col 31% da tre, andando 13 volte in doppia cifra, con un high di 17 punti nella vittoria ad Omegna, da segnalare anche i 16 segnati a Piombino, nella gara in cui Crema eliminò dalla Supercoppa il Basket Golfo.

Le sue prime parole da gialloblu:

“Sono veramente felice di iniziare questa nuova avventura a Piombino, una piazza che mi ha sempre affascinato, per il calore, la passione ed il tifo che ho trovato ogni volta che ci ho giocato contro. Ringrazio il coach e la società per la fiducia e darò il massimo ogni giorno per provare a toglierci più soddisfazioni possibili. Ci vediamo presto, forza Piombino!!!”

