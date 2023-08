SERIE B UFFICIALE – Piombino ingaggia Zdravko Okiljevic

Arriva un puntello per il reparto lunghi, Zdravko Okiljevic

Altro giovane in cerca di consacrazione alla corte di coach Cagnazzo

Ottavo giocatore del nuovo Basket Golfo, che va ad aggiungersi ad un reparto al cui completamento dovrebbe mancare ancora un pezzo. Il team gialloblu conferma la sua linea, cercando ragazzi giovani, con talento, fisicità, dinamismo e voglia di emergere.

Oki, come di solito viene chiamato, è un ala grande di 202 cm per 96 kg. Nato il 13 ottobre del 2001 a Niksic, in Montenegro. Giocatore che, nonostante la giovane età, conta già 125 presenze, in 4 stagioni in serie B.

Ha svolto le giovanili nel KK Montenegro, squadra della sua città e col Buducnost, società importante, la cui prima squadra ha anche giocato in Eurolega. Sempre presente nelle varie nazionali, nel periodo delle giovanili, giocando anche i mondiali under 17, in Cina nel 2018. In Italia è arrivato nel 2017 e ha proseguito le giovanili in sicilia a Capo D’Orlando allenandosi col gruppo della A2 e debuttando in C silver. Nell’annata successiva a 17 anni, con l’Orlandina Lab in C silver, segna 11,3 punti di media.

I primi passi in B li ha mossi nel 2018/19 nella Lucca di coach Catalani, in seguito un campionato ad Ozzano, una mezza stagione a Olginate, poi arriva la chiamata della Real Sebastiani Rieti che, a caccia della A2, vuole rinforzarsi. Con i laziali gioca 27 partite con 13’ di media e dopo il secondo posto in campionato, arriva fino alla finale playoff. Riconfermato nella stagione successiva dalla formazione reatina, ma a metà stagione, arriva la chiamata da un altra squadra ambiziosa, come la Pielle Livorno, con i labronici gioca 18 partite e gioca le semifinali playoff, dopo il terzo posto in regular season.

Zdravko è un giocatore dotato di grande fisicità, andrà a supportare i lungi titolari. Sarà di grande aiuto ai rimbalzi, dove negli anni precedenti ha sempre fatto benissimo, con una particolare propensione per quelli offensivi. Lungo che tira sia da due, che da tre ed ha mani molto educate dalla lunetta.

Le sue prime parole da gialloblu: “Sono contentissimo di venire in una squadra importante come Piombino. Sono molto carico non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e dare il mio massimo per questa squadra! Non vedo l’ora di conoscere e poter apprezzare i tifosi piombinesi”.

Le parole su di lui di coach Cagnazzo:” Okiljevic è un ragazzo giovane, ma già molto esperto del nostro campionato, avendo giocato anche in squadre importanti negli anni passati. Sicuramente avrà voglia di mettersi in mostra, per far vedere le proprie qualità. Lungo veloce, con buona stazza fisica, mano morbida dentro l’area e grandi capacità ai rimbalzi. Andrà ad integrarsi bene, sia con Azzaro, che con Berra e spero che le sue grandi motivazioni, ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi.”

Benvenuto sul promontorio Oki!!!

di Stefanini Stefano