SERIE B UFFICIALE – Piombino rinnova Lorenzo De Zardo e Stefano Longo

La rivoluzione in casa gialloblu, prevede due sole conferme. Quella di “Dez”, darà la possibilità all’ala di Latina, di provare a disputare un intero campionato, dopo che gli ultimi due con la maglia del team piombinese, lo hanno visto raccogliere solo 38 presenze. Giocatore che in B può essere determinante, con la sua potenza fisica, ai rimbalzi e sotto canestro, per lui un probabile utilizzo da quattro. Lorenzo nonostante abbia solo 25 anni, dovrà essere un importante riferimento per i giovani che andranno a comporre il roster di coach Zanchi.

Stefano nella passata stagione si è sacrificato nella prima fase in ruoli non suoi, facendolo anche discretamente, ma nella seconda parte del campionato, tornato nel suo ruolo, ha messo in mostra tutte le sue buone doti, con 19’ di media sul parquet, sempre presente, senza saltare mai una partita e con un dato interessante a suo sostegno, ovvero il secondo più alto plus minus della squadra. Con le sue qualità, non è stato difficile entrare subito nelle grazie del nuovo coach e così guadagnarsi la conferma, visto la particolare attenzione che Zanchi ha per i giovani.

UFF.STAMPA BASKET GOLFO