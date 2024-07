SERIE B UFFICIALE – Poletti rinnova con Faenza

“Non potrei chiedere di meglio di giocare a Faenza”. Mitchell Poletti è abile e arruolato anche nella prossima stagione, scenario scontato in quanto a gennaio, quando si trasferì in Romagna da Roseto, aveva firmato un contratto fino al 2025. Mitch si è subito calato molto bene nella nuova realtà come dicono i 14.1 punti segnati di media e i 7.8 rimbalzi catturati nelle 16 gare di regular season disputate, mentre i suoi play off sono stati condizionati dall’infortunio al polpaccio avuto nel primo tempo della terza gara con la Libertas Livorno, che gli hanno fatto saltare la quarta sfida. In poco più di tre partite di post season ha realizzato 7 punti di media con 6.3 rimbalzi.

“Faenza è diventata la mia città da oltre dieci anni e ci vive la mia famiglia – spiega l’ala\pivot – e quindi giocare nei Raggisolaris è la miglior scelta possibile. Ogni domenica vengono a vedermi i miei figli e tante persone che conosco ed è fantastico.

Nella prossima stagione porterò esperienza al gruppo per farlo crescere e sono certo che daremo il massimo per disputare un campionato migliore dello scorso, dove abbiamo avuto molti problemi”.

Luca Del Favero