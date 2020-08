SERIE B UFFICIALE – Poltroneri rinnova con il Pino Dragons Firenze

All Food Enic Pino Firenze comunica il rinnovo biennale del contratto a Davide Poltroneri, che giocherà, quindi, al Pino per le stagioni 2020 – 2021 e 2021 – 2022.

Il Presidente Luca Borsetti dichiara: “Davide ha dimostrato in questi anni di aver fatto un salto di qualità, è diventato un punto di riferimento per i compagni di squadra e un esempio tecnico per i più giovani. L’accordo biennale ci consente di avere con noi uno dei migliori giocatori della Serie B, nel segno della continuità e del miglioramento costante.”

FONTE: Uff. Stampa Pino Dragons Firenze