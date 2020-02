SERIE B UFFICIALE – Porto Sant’Elpidio annuncia coach Pizi e il pivot Esposito

S.S.D. a R.L. Porto Sant’Elpidio Basket comunica che Gianluca Pizi siederà di nuovo sulla panchina della prima squadra nel ruolo di capo allenatore. Assistente di Gianluca Pizi continuerà ad essere Gabriele Marini. Da parte di tutta la società un grande in bocca al lupo per l’ultima parte di stagione.

S.S.D. a R.L. Porto Sant’Elpidio Basket comunica inoltre di aver ingaggiato fino al termine della stagione in corso l’atleta Alessandro Esposito. Classe 1997, ala pivot di 203 cm in uscita dalla Juvi Cremona, formazione militante nel campionato di Serie B Girone B, Alessandro è un interno dotato anche di buon tiro dalla media e lunga distanza, rimbalzista, ha anche buoni movimenti spalle a canestro. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca della Juvi Cremona mentre nel 2017/2018 ha esordito in A2 a Ravenna. Giocatore che vestirà la casacca numero 23, andrà a dare manforte nel pitturato già da domenica nella trasferta del PalaRossini contro il Campetto Ancona. Anche in questo caso da tutta la società il più grande in bocca al lupo per la nuova avventura.

–

Area Comunicazione Porto Sant’Elpidio Basket