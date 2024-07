SERIE B UFFICIALE – Power Basket Salerno firma Carlo Cappelletti e Giulio Candotto

La Power Basket Salerno è lieta di annunciare l’ingaggio del playmaker Carlo Cappelletti per la prossima stagione. Classe 2002, cresce nelle giovanili della Mens Sana Siena, dove completa gran parte della sua formazione cestistica. Matura le prime esperienze fra i professionisti a Casale Monferrato, con la seconda squadra, in C Gold, quando, a soli 16 anni, sfiora la doppia cifra di media punti. Viene premiato, poi, con l’esordio in A2, collezionando 7 presenze. Successivamente, in Serie B veste le casacche di Alessandria, Bernareggio e Sangiorgese. Nell’ultima stagione, invece, Cappelletti, impegnato con la Solbat Piombino in Serie B Nazionale, ha totalizzato ben 37 presenze. Nonostante la giovane età, dunque, il play vanta già un curriculum di tutto rispetto, che lo rende, così, un innesto di livello per la Power Basket Salerno. La Power Basket Salerno annuncia di aver completato le pratiche per il trasferimento di Giulio Candotto.

L’esterno classe 2001 nasce cestisticamente fra il settore giovanile di Trieste e quello della Reyer Venezia, dove rimane sino alla stagione ’19 – ’20. Dalla laguna, si sposta a Monfalcone, dove inizia il suò percorso nei campionati professionistici, disputando il suo primo campionato di Serie B Nazionale. Dopo essere transitato a San Miniato, passa a Chiusi, dove farà registrare ben 21 presenze nel campionato di A2. L’ultima annata la trascorre fra le fila della Virtus Cassino, per lui quasi 6 punti in media partita e 37 presenze. La dirigenza, lo staff e i tifosi gli augurano un’annata ricca di soddisfazioni, in casacca Power Basket.

