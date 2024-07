SERIE B UFFICIALE – Power Salerno ingaggia Yande Fall

By

La Power Basket Salerno è lieta di annunciare l’ingaggio del centro senegalese Yande Fall, innesto che va a rinforzare ulteriormente il roster a disposizione di coach Daniel Farabello.



Fall, classe 1990 con 199 centimetri di altezza, arriva dall’Allianz Pazienza San Severo, dove nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze con una media di 8.9 punti a partita.

Il centro vanta una solida esperienza nel campionato di Serie B, avendo vestito le maglie di Fabriano, Reggio Calabria e Recanati. Ha inoltre maturato presenze in Serie A2 con Verona e Latina.

La dirigenza, lo staff e i tifosi danno il benvenuto a Yande Fall, pronti a condividere con lui l’entusiasmo e la passione per questa nuova avventura in maglia Power.

UFF.STAMPA POWER SALERNO