SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli conferma coach Gentile e avvia le pratiche per la conferma in categoria

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver avviato tutte le pratiche per la formalizzazione all’iscrizione del prossimo campionato di serie B. La società nonostante il momento non roseo e le difficoltà che stanno attraversando le associazioni sportive con equilibrio e razionalità sta iniziando a programmare la prossima stagione sportiva. Il primo tassello è stata la riconferma nel ruolo di head coach del tecnico Mariano Gentile per il prossimo anno dopo il buon campionato svolto in quello appena passato.

“La nostra sarà una stagione dove allestiremo un roster competitivo in base a quelle che sono le nostre potenzialità e risorse economiche – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica del club -. Nei prossimi giorni inizieremo a lavorare e programmare sia per quanto concerne la prima squadra che per il settore giovanile. La riconferma di Mariano Gentile nel ruolo di capo-allenatore rappresenta la continuità del progetto che come sempre avrà come base quello di cercare di ben figurare“.

Uff stampa Virtus Basket Pozzuoli