SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli conferma Iba Koite Thiam

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con il centro Iba Koite Thiam. Classe 1998, nell’ultimo campionato con la casacca gialloblù della Virtus ha messo a referto il 62% dal pitturato e il 74% ai liberi, realizzando 367 punti, con una media di 15 punti e 10 rimbalzi a partita. Thiam ha iniziato la carriera nella Don Bosco Livorno, per poi militare con Basket Lugo, Pallacanestro Forlì (in Lega Due), Fabriano, Palestrina, Giulianova e Pielle Livorno. Con la maglia della Virtus Pozzuoli per lui è la terza stagione in serie B quella che va a cominciare. Un pivot sotto i tabelloni tra i più importanti della categoria che ha già un’ottima intesa con il compagno di reparto Fatih Medmedoviq.

Ufficio Stampa Virtus Basket Pozzuoli