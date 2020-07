SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli conferma Mehmedoviq

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con il giocatore Fatih Mehmedoviq. Per l’ala-centro, classe 2000, 95 kg per 205 centimetri, di nazionalità montenegrina è la sesta stagione consecutiva con la casacca gialloblù dopo aver iniziato nel campionato 2015-’16 con l’under 18 di Eccellenza dove nello stesso anno colleziona anche diverse apparizioni nella prima squadra nella serie C Silver. Finora, con la maglia della Virtus ha giocato 88 partite realizzando 364 punti con un best di 35. L’anno scorso ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo mettendo a referto il 43% dal pitturato e il 67% dalla lunetta aumentando notevolmente il suo minutaggio rispetto al primo anno di serie B.

“Mehmedoviq è un cestista cresciuto nel nostro settore giovanile e un giocatore su cui siamo certi che questa sarà la stagione in cui confermerà le buone cose fatte vedere lo scorso anno migliorandosi sicuramente – ha dichiarato Fulvio Palumbo, direttore responsabile dell’area tecnica del club puteolano -. Con Mavric forma già un’ottima coppia sotto i tabelloni. A loro dovremo solo aggiungere un pivot che vada a completare il reparto dei lunghi. Fatih, poi, anche se è del Montenegro è un puteolano a tutti gli effetti, visto che è cresciuto nella nostra città e sente fortemente i colori della Virtus”.

FONTE: Ufficio Stampa Virtus Basket Pozzuoli