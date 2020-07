SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli, confermato anche Amar Balic

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il forte playmaker Amar Balic, classe 1996, 72 kg per 180 cm che già la passata stagione ha militato con la casacca gialloblù disputando 2 gare e realizzando 31 punti dopo essere arrivato nel mese di febbraio dal Giulianova Basket. Il cestista è un giocatore molto tecnico che con Savoldelli formerà una coppia nel repart di back-court molto pericolosa. Nella sua carriera Balic ha militato con la compagine del Crabs Rimini nella stagione 2015-’16, per poi giocare negli anni successivi con la Pallacanestro Monteroni e il Costa D’Orlando Capo D’Orlando, dove in quest’ultima in due stagioni realizza ben 739 punti in 58 partite con percentuali di tiro del 47% dal pitturato, del 34% dal perimetro e dell’88% ai liberi.

“Balic è un atleta di grande spessore tecnico che ci consente di fare un grosso salto di qualità nel reparto piccoli e che ben si completerà con Savoldelli – ha dichiarato Fulvio Palumbo, direttore dell’area tecnica della Virtus Pozzuoli -. Un elemento su cui puntiamo, insieme al resto dei giocatori già arrivati, per disputare un campionato dove contiamo di fare bene. Lo scorso anno nelle due partite disputate con la maglia gialloblù ha messo in mostra la sua ottima visione di gioco e la buona mano al tiro. Con il tecnico Mariano Gentile siamo ora al lavoro per inserire gli ultimi tasselli che restano per completare il roster”.