SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli firma Riccardo Venier

Riccardo Venier ala di 203 centimetri, classe 2003, è un nuovo giocatore della Virtus Basket Pozzuoli. Cresciuto nelle giovanili della Don Bosco Trieste, con la quale ha giocato in C Silver, nel 2018 per le sue ottime prestazioni venne prelevato dalla Pallacanestro Trieste con la quale ha fatto il suo esordio quest’anno in massima serie sfoderando una buonissima prestazione nel match contro la Virtus Bologna dove realizzò 10 punti. Dotato di un tiro micidiale dalla lunga distanza, Venier ha centimetri e mano morbida ed è un giocatore su cui ha puntato la Virtus Pozzuoli per la prossima stagione.

Ufficio Stampa Virtus Basket Pozzuoli