SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli ingaggia Georges Tamani

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con giocatore Georges Tamani. Ala-Centro, classe 2002, alto 198 centimetri per 95 kg, la scorsa stagione ha giocato in serie B con la Pallacanestro Aurora Desio. Cresciuto nelle giovanili di Milano ha, poi, militato anche con la Libertas Cernusco. Giocatore forte fisicamente e dotato di un buono gioco fronte a canestro è il primo tassello della Virtus Pozzuoli in vista della prossima stagione che vedrà il club flegreo inserito nel girone D della serie cadetta.

“Georges Tamani è un giocatore molto talentuoso che ci ha subito impressionato – ha affermato Fulvio Palumbo, direttore tecnico dei gialloblù di Pozzuoli -. Puntiamo ad allestire un gruppo composto da atleti determinati. Alla guida tecnica abbiamo confermato Valerio Spinelli e Alessandro Tagliaferri con i quali stiamo trovando le pedine giuste per completare il roster“.

