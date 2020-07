SERIE B UFFICIALE – Pozzuoli riparte da Nicola Savoldelli

La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la conferma del play Nicola Savoldelli per la prossima stagione agonistica. Il giocatore originario di Bergamo è stata la prima scelta e il primo tassello da cui costruire il nuovo roster agli ordini del tecnico Mariano Gentile. Nella passata stagione Savoldelli ha realizzato 316 punti in 21 partite, giocando 752 minuti, risultando il miglior realizzatore della Virtus Pozzuoli. Ha tirato con il 49% dal pitturato, il 37% da 3 e l’89% ai liberi. Ha commesso 59 falli e ne ha subiti 79, catturando 92 rimbalzi di cui 88 in difesa. E’ stato, inoltre, il miglior assist-men di tutto il girone D con 4.7 a gara con un totale di 98.

“La riconferma di Savoldelli rappresenta un punto importante di partenza per la costruzione della squadra ai nastri di partenza della prossima serie B – ha dichiarato Fulvio Palumbo, direttore dell’area tecnica del club puteolano -. Il giocatore è innamorato di Pozzuoli e soprattutto ha dimostrato lo scorso campionato di sentire sulla pelle la maglia della Virtus. Stiamo lavorando assieme al tecnico Mariano Gentile per trovare altri tasselli che vadano a formare un gruppo equilibrato e competitivo che ci consentono di ben figurare ai nastri di partenza della prossima stagione“.

FONTE: Uff. Stampa Virtus Basket Pozzuoli