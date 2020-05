SERIE B UFFICIALE – PSA Sant’Antimo e coach Patrizio ancora insieme

La Partenope Sant’Antimo è orgogliosa di comunicare ufficialmente la conferma di coach Enzo Patrizio alla guida della prima squadra per la stagione 2020-2021. Continua dunque il sodalizio con l’allenatore di Afragola, che era arrivato in PSA nel gennaio del 2018, in C Silver, e che dopo aver guidato la squadra in Serie B nel maggio del 2019 l’aveva poi spinta, da matricola, fino ai vertici della classifica del campionato cadetto.

“La conferma di Enzo per quanto ci riguarda è sempre stata solo una questione formale – dice il GM della Geko PSA Vittorio Di Donato – l’obiettivo per noi era ed è continuare il progetto tecnico che avevamo avviato e che si è interrotto per cause di forza maggiore, ed è per questo che speriamo di far seguire altre conferme a quella dell’allenatore. L’abbiamo detto sin dal giorno della sospensione ufficiale del campionato, la PSA avrebbe lavorato assiduamente per farsi trovare pronta allo start della nuova stagione, e lo saremo”.

“Sono ovviamente contento di poter continuare a lavorare con questa società e a questo progetto – dice Enzo Patrizio – l’emergenza Covid ci ha fermato sul più bello, quando stavamo recuperando dagli infortuni e stavamo acquisendo determinazione e consapevolezza. E da sportivo prima che da allenatore, è stato frustrante non potersela giocare fino in fondo. Ora però vogliamo essere positivi, dobbiamo tutti guardare con ottimismo alla ripresa del nostro sport e del nostro campionato, consci delle difficoltà che questa pandemia sta creando e creerà al nostro mondo, ma pronti a superarle”.

FONTE: Uff. Stampa Partenope Sant’Antimo